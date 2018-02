Clarebout Potatoes op proces rond gestikte arbeidster: "Ze had maar geen sjaal moeten dragen" 06 februari 2018

02u44 0 Heuvelland Clarebout Potatoes in Nieuwkerke riskeert 25.200 euro boete voor een arbeidsongeval waarbij een Franse vrouw om het leven kwam. De vrouw, op het ogenblik van de feiten bezig met haar eerste officiële werkdag, stikte nadat ze klem was geraakt in een machine.

De 29-jarige Alison E. uit Frankrijk kwam in april 2016 om het leven in de productie-eenheid van Clarebout Potatoes. Ze zat gekneld tussen twee machines en stikte. De moeder van twee kinderen was een interim-arbeidster en was aan haar eerste werkdag bezig - ze had wel al twee dagen proefgelopen. "De vrouw werd dood aangetroffen en bleek gestikt", zei de arbeidsauditeur op de rechtbank. "Haar kledij was vastgeraakt in een transportband." Het ongeluk gebeurde op een plek waar twee transportbanden voor frieten elkaar kruisten. Het was de taak van de vrouw om de slechte frieten eruit te halen.





Volgens de auditeur is het bedrijf wel degelijk verantwoordelijk voor het dodelijke arbeidsongeval. "Er werden een aantal overtredingen vastgesteld die in een oorzakelijk verband staan met het ongeval", klonk het. "Er was bijvoorbeeld geen noodstop. Als er collega's van de vrouw in de buurt zouden zijn geweest, dan was het wellicht anders afgelopen, maar dat was niet het geval." Het bedrijf riskeert een geldboete van 25.200 euro.





Noodstop

Clarebout Potatoes betreurt het ongeval, maar legt de schuld bij het slachtoffer en zegt dat er fouten zijn gebeurd tijdens het onderzoek. "Als het onderzoek op een correcte manier was verlopen, dan waren we vandaag al een stap verder met de verwerking van het voorval", aldus de advocaat van het bedrijf. Volgens de advocaat had de vrouw geen sjaal mogen dragen. Het was die sjaal die in de machine verstrengelde. "Er was niets fout aan die machine. Een noodstop zou niets hebben uitgehaald, die zou ze niet hebben kunnen bereiken."





De openbare aanklager merkte wel op dat de vrouw op het moment van de feiten haar sjaal onder haar kledij droeg, en niet boven haar kledij. Vonnis op 5 maart. (CMW)