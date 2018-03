Clarebout Potatoes fors beboet voor dodelijk ongeval 06 maart 2018

Het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes uit Nieuwkerke is door de Ieperse rechter veroordeeld tot een boete van 25.200 euro, de helft met uitstel, na een dodelijk arbeidsongeval. Daarbij kwam een Franse vrouw (29) om het leven.





De arbeidster uit het Franse Merville liet in april 2016 het leven in de productie-eenheid van Clarebout Potatoes. Het ongeval gebeurde op een plek waar twee transportbanden voor frieten elkaar kruisten. Het was de taak van de vrouw om de slechte frieten eruit te halen. Collega's troffen haar dood aan. Volgens de arbeidsauditeur was haar kledij vastgeraakt in een transportband. Blijkbaar stond de vrouw op een onstabiele ondergrond en waren gevaarlijke elementen aan de machine niet afgeschermd. Ook was er geen noodstop in de buurt. Die opstelling was al helemaal verdwenen toen er een reconstructie van het ongeval werd gehouden. De verdediging legde de schuld van het ongeval bij het slachtoffer. Ze droeg een sjaal, terwijl dat niet mocht, en dat kledingstuk zou als eerste in de machine zijn getrokken. "Er was niets fout met de machine en een noodstop zou niets hebben uitgehaald", klonk het bij de verdediging. De openbare aanklager merkte wel op dat de vrouw haar sjaal onder haar kledij droeg.





De rechter vond de feiten bewezen en veroordeelde het bedrijf tot een boete van 25.200 euro, waarvan de helft met uitstel. (CMW)