Clarebout op weg om grootste Europese speler te worden Christophe Maertens

13 januari 2019

20u37 0 Heuvelland Het bedrijf Clarebout Potatoes uit Nieuwkerke stelt morgen maandag zijn plannen voor om een nieuwe productie-eenheid te bouwen in het Henegouwse Frameries. Dat meldt de krant La Province (Sudpresse).

Clarebout Potatoes heeft momenteel al twee productie-eenheden, in Nieuwkerke in Heuvelland en in Warneton. Op de twee plaatsen samen worden er jaarlijks 700.000 ton diepvriesfrieten gemaakt. Het is de bedoeling dat er daar nog 500.000 ton bijkomt. Daarmee wordt het bedrijf de grootste Europese producent van versneden aardappelproducten. In Frameries zullen er dagelijks 2.300 ton diepvriesfrieten worden gemaakt. Daarnaast zal het bedrijf 500 ton andere producten afleveren. In 2016 bouwde Clarebout in Frameries al een opslagplaats. Het West-Vlaamse bedrijf heeft klanten over heel de wereld.