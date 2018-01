Christian Deweerdt stammoeder van dubbel viergeslacht 23 januari 2018

Christiane Deweerdt uit de Dikkebusstraat in De Klijte is stammoeder van een dubbel viergeslacht. Christiane is 78 jaar, haar dochter Rika Landuyt is 56 en woont ook in De Klijte. Kleindochter Sofie Rassalle is 33 jaar en haar dochters Janne en Emme Fonteyne zijn 2 maand en 3 jaar oud. Ook zij wonen in De Klijte.





(EFW)