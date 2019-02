Christa (59) rapt over Eigen Kweek: “Ze mogen me altijd vragen voor een gastrolletje in de film” Christophe Maertens

22 februari 2019

18u35 0 Heuvelland Christa Vansteenkiste (59), de Roeselaarse rappende kinderverzorgster, heeft een nummer gemaakt over Eigen Kweek. “Ik kreeg het idee toen iemand dacht dat ik een wietplantje gebruikte in mijn filmpjes.” Christa hoopt nu een gastrolletje te krijgen in een eventuele film van Eigen Kweek.

Christa Vansteenkiste houdt er een opmerkelijke hobby op na: ze maakt namelijk rapnummers. “Ik ben daar zes maanden geleden mee begonnen. Na de Ronde van Frankrijk val ik telkens in een zwart gat. Ik ben toen maar rapliedjes beginnen maken en post die op de sociale media. Mijn nummers kennen veel succes, ik had dat echt niet verwacht”, zegt de Roeselare, die beroepshalve kinderverzorgster is in het MPI Campus Sterrebos in Rumbeke. “In mijn thuisstad wordt ik constant aangesproken en krijg ik veel reacties. Mensen sturen me berichten over zaken waarover ik een nummer maak. Ze voelen zich betrokken en herkennen zichzelf in mijn verhalen. Ik denk dat ik een steun ben voor mensen die kampen met eenzaamheid en depressies.”

Filmpjes

Wat Christa ondertussen allemaal beleefd heeft, tart alle verbeelding. “Ik ben al op Radio 2 en in Iedereen Beroemd geweest. Het is niet te vatten, ik had nooit gedacht dat het zo’n vaart zou lopen.”

Haar bekendheid is nu ook al doorgedrongen tot in Heuvelland nadat ze recent het nummer ‘Rappen in Wijtschate’ maakte. “Ik ben een grote fan van Eigen Kweek. In de filmpjes die ik maak, staat op de achtergrond altijd een plant zichtbaar in beeld. Iemand vroeg me plots of dat een wietplant was. Zo kreeg ik het idee om een nummer over Eigen Kweek te maken.”

Film

In het nummer rapt Christa dat ze in de serie gaat meespelen. “Dat is natuurlijk niet waar, want de laatste aflevering is ondertussen al uitgezonden. Het valt echter op hoeveel mensen het geloven. Zelfs mijn postbode vond het tof dat ik mocht meespelen”, lacht Christa. “Maar pas op. Er komt misschien nog een film van Eigen Kweek en wie weet kan ik daar een gastrolletje in krijgen.”

Spam

Het nummer ‘Rappen in Wijtschate’ stond even op de Facebookpagina van Toerisme Heuvelland, maar is ondertussen niet meer terug te vinden. De oorzaak daarvan is dat de Facebookpagina van de rappende Christa werd geblokkeerd. “Het is een ramp. Iemand heeft Facebook laten weten dat mijn pagina spam zou zijn. Ik ben alles kwijt. Veel filmpjes zijn weg, maar ook veel leuke reacties van mensen. Dat vind ik zo jammer.”

‘Rappen in Wijtschate’ is wel te vinden op YouTube.