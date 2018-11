Chocolatier maakt praline met streekwijn 15 november 2018

02u25 0 Heuvelland Chocolatier Olivier Verledens van Joie De Chocolat uit Loker pakt uit met een nieuwe creatie: Silex.

Het is een praline op basis van melkchocolade op smaak gebracht met Eau Devin, afkomstig van het wijndomein Entre-Deux-Monts. De praline wordt afgewerkt met stukjes gekarameliseerde hazelnoten in de chocolade die voor een knapperig resultaat zorgen.





"De Eau devin is een versterkte wijn die het domein Entre-Deux-Monts maakt sinds twee jaar", zegt Martin Bacquaert van het wijndomein in Westouter. "Het is gemaakt op basis van Kerner, Pinot Noir en levenswater of eau-de-vie de vin. Het wordt gedronken als digestief, maar ook als aperitief met eventueel een tonic. Verschillende horecazaken, maken er hun aperitief maison mee."





(CMW)