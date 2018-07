Chirokampen in de problemen door stormwind en regenval 30 juli 2018

02u26 0

De bij momenten hevige regenval en de stormwind die vrijdagavond een deel van onze regio opschrikten, hebben voor problemen gezorgd op twee kampplaatsen. In Westouter werden kort na middernacht 120 leden van de Chiromeisjes van Overijse geëvacueerd van hun tentenkamp langs de Boeschepestraat. "Een stofhoos zorgde ervoor dat enkele tenten inzakten en wegwaaiden", zegt Heuvellands schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "Aanvankelijk werden alle kinderen ondergebracht in een gebouw bij de kampplaats maar toen ook daar de regen binnensijpelde, werd de brandweer gebeld. Samen met de politie, het Rode Kruis en enkele vrijwilligers zijn we dan in actie geschoten. De groep werd overgebracht naar het ontmoetingscentrum in Westouter. Zaterdag keerden ze naar hun kampplaats terug om alles weer recht te zetten." Zelfde verhaal voor de Chiro van Bierbeek, die met 130 kinderen op de kampplaats Ter Elven, in de Bethunestraat verbleef, dichtbij de Boescheepseweg in Poperinge. "Omdat een aantal tenten omvergewaaid waren en veel slaapmateriaal drijfnat was door de regen, heeft iedereen de nacht dan maar doorgebracht in de gebouwen op de kampplaats", weet noodplanningscoördinator Kevin White. "Het Rode Kruis leverde tachtig slaapbedjes zodat het toch nog een vrij comfortabele nacht werd. Zaterdag werden dan alle natte spullen te drogen gelegd en kon het kamp weer normaal doorgaan." (VHS)