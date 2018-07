Chiro vertrekt op kamp na zegening 18 juli 2018

In de kerk was er de zendingsviering van Chiro-Wijtschate met leiding, oud-leiding, kookouders, kinderen, jongeren, ouders, grootouders en sympathisanten. In de viering ging José Delporte, een missionaris-Salesiaan van Don Bosco, voor, samen met diaken Luc Vandevyver. José Delporte is verbonden aan de speelpleinwerking en aan de Chiro en behartigt het jongerenwerk. Tijdens de Kampviering getuigde hij over zijn jeugdwerk. Deze jongerenviering werd muzikaal ondersteund door Montecanto. Voorgangers en de Chiroleiding zongen samen het slotlied 'Vrolijke vrienden'.





