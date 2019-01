Chinareizigers delen ervaringen in bib Christophe Maertens

24 januari 2019

14u34 0

In de Bibliotheek van Wijtschate vindt op dinsdag 2 april 2019 een vertel- en beeldavond plaats over China. Meer bepaald over de reiservaringen van Michel Vandeweghe en Rita Vervisch. Tussen 2012 en 2016 trok het koppel drie keer naar de Aziatische reus. “Ze gingen op zoek naar het ‘wat’ en ‘hoe’ van de wereld van het mysterieuze land”, klinkt het bij de organisatoren. “Van op afstand een opinie vormen over China kan bedrieglijk zijn. Op het einde van de 20ste eeuw hebben de Chinezen zich in een razendsnel moderniseringsproces bij de kapitalistisch wereld aangesloten. En hoe: verrassend, vriendelijk, open en ontvankelijk, ondanks de taal.” Michel en Rita willen in de bib hun ervaringen met het land delen met een publiek. De bijdrage gaat volledig naar het weeshuis in Kathmandu in Nepal, waarover al een presentatie werd gehouden in de bib. Inschrijven kan via bibliotheek@heuvelland.be. De inkom bedraagt 7 euro en 5 euro voor leden van de bibliotheek.