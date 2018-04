Café na 188 jaar geen deel meer van familie SABINE ALLY LAAT A LA BASSE VILLE NOODGEDWONGEN OVER CHRISTOPHE MAERTENS

21 april 2018

02u56 0 Heuvelland De familie Ally, 188 jaar aan het hoofd van café A La Basse Ville in Wulvergem, laat de zaak over aan een koppel uit Nieuwkerke. Sabine Ally gooit om medische redenen de handdoek in de ring. "Ik stop met spijt in het hart, maar heb alle vertrouwen in onze overnemers."

A La Basse Ville langs de Dorpsstraat in Wulvergem bestaat sinds 1830 en is eigenlijk zelfs iets ouder dan België. Het was destijds zowel café, kruidenierswinkel als een schoenlapperij in één, maar in de loop der jaren is het een echt eetcafé geworden. Al die tijd werd A La Basse Ville uitgebaat door de familie Ally, maar daar komt nu een einde aan. Huidig uitbater Sabine Ally (43) moet omwille van medische redenen stoppen en laat de zaak over aan Pasquinel Tancre (30) en Shana Vermeulen (27) uit Nieuwkerke. Sabine Ally nam 21 jaar geleden het café over van haar oom. Later kwam haar man Chris Vandoorne (49) erbij en samen stonden ze 16 jaar achter de toog van het café. "Ik heb dit altijd heel graag gedaan, maar ik moet nu noodgedwongen stoppen", zucht Sabine. "Ik heb een probleem met mijn voeten en ik kreeg van de dokter te horen dat ik het kalm aan moet doen of dat ik anders in een rolstoel zou eindigen. Met spijt in het hart laat ik de zaak dan ook over." Sabine kent Pasquinel al langer en is blij dat de dertiger samen met zijn echtgenote het eetcafé overneemt. "De pa van Pasquinel is hier vaste gast en zo kwam ik met zijn zoon in contact."





15 kroketten

Het jonge koppel is erg blij dat het A La Basse Ville kan leiden. "Deze zaak is erg gekend in de streek", vertellen ze. "Heel veel zullen we dan ook niet veranderen. Het interieur blijft zoals het is. Enkel de menukaart zullen we een beetje aanpassen en er onze eigen stempel op drukken." Op de kaart zullen boterhammen, stoofvlees en een hamburger staan, net als 15 soorten kroketten. Er is ook ruimte voor vegetarische gerechten en alcoholvrije dranken. "De paté zal een specialiteit van het huis zijn, naar het geheime recept van mijn pa", aldus Pasquinel.





Jarenlange trouw

Voor Sabine Ally wordt 1 mei de laatste dag. "Ik wil er eigenlijk nog niet over nadenken, want ik weet dat het heel emotioneel zal zijn", zegt ze. "Wel wil ik al mijn klanten bedanken voor de jarenlange trouw. Ik hoop hen zeker nog terug te zien, maar dan aan de andere kant van de toog."





Feestzaal

Op maandag 7 mei gaat het café-eethuis opnieuw van start. De horecazaak zal woensdag en donderdag gesloten zijn. De keuken opent tussen 12 en 14.30 uur en van 18 tot 21.30 uur, behalve op maan- en dinsdagavond. Aan het café is ook een feestzaal verbonden, waar zo'n 60 mensen kunnen zitten.