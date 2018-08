Buurt wil geen uitbreiding varkensbedrijf LANDBOUWER DOET VOOR DERDE KEER EEN AANVRAAG CHRISTOPHE MAERTENS

29 augustus 2018

02u46 0 Heuvelland Buurbewoners van het landbouwbedrijf Derva-Deraedt in Kemmel vrezen felle geurhinder als de uitbater toestemming krijgt om uit te breiden. Ze willen geen afwijking van de afstandsregel tot bebouwing, zoals de boer vraagt. "Er is nu al een sterke geurhinder."

Vorig jaar dienden de uitbaters van het landbouwbedrijf langs de Kriekstraat in Kemmel een eerste aanvraag in tot een uitbreiding. Die werd geweigerd. Ondertussen doet de landbouwer voor de derde keer een poging. De bedoeling is een bijkomende varkensstal, waarbij volgens de klagers het aantal varkens zou worden opgevoerd van 1.800 naar 3.664.





Minstens 100 woningen

Daarnaast willen de aanvragers een aardappelloods en een bio-bed bouwen. Een bio-bed dient om lucht uit een varkensstal te zuiveren. "Voor een goed begrip: we zijn niet tegen de uitbreiding van het bedrijf", zegt Daniel Lewyllie van het buurtcomité. "Maar een uitbreiding in zuidelijke richting zoals nu wordt voorgesteld, kan niet. De boer vraagt een afwijking van de verbods- en afstandsregels met betrekking tot de ligging van varkensstallen ten opzichte van de bebouwde agglomeratie." In het geval van de varkenshouder, is de afstand bij wetgeving bepaald tot 350 meter van de huizen. "Nu liggen er al een tiental woningen binnen de 200 meterzone. Naargelang de windrichting geeft dat een niet te onderschatten geurhinder. Met de gevraagde uitbreiding zouden er minstens 100 woningen binnen een straal van 350 meter vallen, waaronder camping Ypra en de school."





Volgens de klagers is er al zes op de tien dagen geurhinder. "Daarnaast is er neerdaling van fijn stof van de afzuigkappen en van het bio-bed, en we weten dat fijn stof kanker verwekt." Daarnaast zou een nieuwe hangaar het zicht op Ieper en Dikkebus ontnemen. "Dat is niet alleen voor de omwonenden, maar ook voor het toerisme nadelig.", klinkt het. De protesterende omwoners zeggen wel geen probleem te hebben met een uitbreiding van het bedrijf in noordelijke richting.





Te dicht

De gemeente Heuvelland gaf advies in het dossier. "Wij zijn zeker en vast niet tegen de landbouw en ook niet tegen uitbreiding van landbouwbedrijven", zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). "Maar op die plaats kan het niet. Die uitbreiding komt veel te dicht bij de woningen."





De varkensboer voelt de bui al hangen. "Ik maak me geen illusies. Ik denk dat de kans op goedkeuring van dit dossier niet al te groot is, gezien het protest. Die mensen zeggen dat ik wel aan de andere kant van de straat mag uitbreiden, maar niet zoals hoe het nu in de aanvraag staat? Kom zeg, alsof die honderd meter veel verschil zou maken naar geurhinder toe. Voor mij is het gewoon veel logischer om een nieuwe stal zo dicht mogelijk tegen de andere stallen te bouwen." Dat door het bouwen van de nieuwe loodsen het uitzicht op Ieper zou verdwijnen, vindt de boer larie. "Als ik er maïs zaai, zal het uitzicht eveneens verdwijnen." De landbouwer zegt zeker open te staan voor dialoog.





Het dossier ligt nu bij de bevoegde minister Joke Schauvlieghe en die zou binnenkort een beslissing nemen.