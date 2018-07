Bruine kroeg op Festival Dranouter GENIET VAN HAPJE EN DRANKJE IN BISTRO MARCEL CHRISTOPHE MAERTENS

31 juli 2018

02u32 0 Heuvelland Het Festival Dranouter pakt dit jaar uit met een heuse bruine kroeg. De mobiele herberg werd voor de gelegenheid omgedoopt tot Bistro Marcel. Zowel passanten als festivalbezoekers krijgen er lekkere gerechten voorgeschoteld.

In OC De Klakeye langs de Dikkebusstraat is voor deze festivaleditie pop-up restaurant 'Bistro Marcel' opgebouwd. "Vorig jaar konden de medewerkers al in het OC eten, maar we hebben het dit keer een pak gezelliger gemaakt, iedereen is hier meer dan welkom", aldus keukenman Sander Tant. "Vorig jaar was het in eetcafé 't Folk veel te druk. De meeste mensen gaan er op de dagen van het festival binnen om iets te drinken. Er is dus weinig plaats om rustig iets te eten. Het zal dus een pak aangenamer vertoeven zijn in Bistro Marcel."





Het concept van de mobiele bruine kroeg is ontsproten aan het brein van Kurt t' Kindt uit Zulte. "Wij willen de bruine kroeg van vroeger bij de mensen brengen", aldus de man. "We hebben prospectie gedaan in heel Vlaanderen. We hebben zeker vijftig bruine kroegen bezocht om te zien wat er allemaal in zo'n café thuishoort. Met al die informatie hebben we een decor gebouwd dat we gemakkelijk kunnen opbouwen." In Bistro Marcel, waar zowel passanten als festivalgangers binnen mogen, kunnen de voeten onder tafel worden geschoven voor onder meer mosselen met witte wijn, gelakte spareribs of vegan Thaï curry. "De bezoekers kunnen hun menu zelf samenstellen. Ze kunnen kiezen uit een aantal nevengerechten, zoals een slaatje, frietjes, taboulé en geconfijte trostomaat in de oven", zegt Sander Tant. Daarnaast is er ook fingerfood te krijgen: chickenwings, lookbroodjes, potato dippers en een portie gelakte spareribs."





In het dorp is horecauitbater Freya Gesquiere, die samen met haar vriend het nieuwe eethuis De Musette openhoudt, niet bezorgd dat Bistro Marcel klanten zal afsnoepen. "Er loopt hier dit weekend zoveel volk rond, dat iedereen wel een graantje kan meepikken", klinkt het. "Wij zien het in ieder geval goed zitten. Het is de eerste keer sinds onze opening dat we het festival meemaken. We hebben onze kaart wat aangepast en voorzien in een ontbijt. Het wordt hard werken, maar we doen het met plezier. Bovendien hebben we volgende week een weekje rust."





In 't Folk is dit jaar het Buskerpodium ondergebracht. "Uit 109 inzendingen koos een jury 16 authentieke artiesten die er mogen optreden. Ze doen dat ten voordele van De Muziekbank, die jong talent bij kansarme kinderen en jongeren ondersteunt. Zo kunnen bezoekers nog wat muziek meepikken bij hun drankje." Bistro Marcel is op vrijdagavond open van 18 tot 22 uur. Op zaterdag en zondag zijn de openingsuren van 12 tot 15 uur en van 18 tot 22 uur.