Breuk aan leiding hersteld 31 augustus 2018

02u29 0

In Heuvelland normaliseerde gisteren de watertoevoer nadat er woensdag een breuk was ontstaan in de leiding ter hoogte van Zillebeke. Daarop werden de reserves in Kemmel aangesproken, zodat er in eerste instantie geen problemen met de toevoer waren. Daarna was dat wel het geval.





Gisteren was de breuk weer hersteld, maar moest er wel nog worden gespoeld. Het water was aanvankelijk nog te gekleurd om op te nemen in het net.