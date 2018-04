Breng pesticiden binnen 13 april 2018

In het containerpark van Nieuwkerke kunnen zaterdag 21 april pesticiden worden binnengebracht. Onder de noemer 'Een kleine daad, schoon resultaat' wordt in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij een actie op poten gezet. "We grijpen gemakshalve vaak naar pesticiden die schadelijk zijn voor mens en milieu", aldus de initiatiefnemers. "Ze komen in onze waterlopen terecht en tasten het grondwater aan. Pesticiden bedreigen zo het water waaruit drinkwater gemaakt wordt." Wie tussen 9 en 15 uur pesticiden binnenbrengt in het containerpark langs de Heirweg ontvangt, zolang de voorraad strekt, een voegborstel. Tips hoe een tuin kan worden onderhouden zonder pesticiden zijn te vinden via www.mijngifvrijetuin.be. (CMW)