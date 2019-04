Brasserie De Bralle Christophe Maertens

03 april 2019

09u05 0 Heuvelland In Dranouter is het restaurant-brasserie De Bralle een druk bezocht eethuis. Terecht, blijkt na het bezoek dat we vorige vrijdag aan het etablissement brachten.

Vorige week kreeg ik een telefoontje van mijn drukbezette broer. “Hallo, lang geleden, hé? Geen zin om eens te gaan eten?”, klonk het. Ik had nog net de tijd om te zeggen dat we naar De Bralle in Dranouter konden trekken, maar dat had mijn broer niet meer gehoord, want zijn telefoon was al ingehaakt. Druk, druk, druk. Toch wist ik dat hij op de afspraak zou zijn, want een kans om op restaurant te gaan, laat hij niet vlug schieten. De sfeer zat er alvast in en die werd nog beter bij aankomst in Dranouter. Gastvrouw Salima is een warme dame die weet hoe ze haar gasten op het gemak moet stellen. We nemen een tafeltje in het voorste gedeelte van het gezellig eethuis. Aanvankelijk zagen we weinig andere gasten, maar dat heeft niet lang geduurd. Al snel liep de zaak goed vol met opvallend veel Franse bezoekers. De grens ligt dan ook op een boogscheut.

Besteld, maar niet gekregen

We nemen een aperitiefje en bestellen een assortiment van gezouten hammen, die we echter niet te zien krijgen. Wellicht vergeten, kan gebeuren. Alleen spijtig dat we er bij navraag niets meer over horen. Wel mogen we proeven van een lekker wachtbordje. Als voorgerecht bestel ik voor een veilige carpaccio met gerookte zalm (14 euro) met dille en kappertjes. Lekker en fris, niets op aan te merken. Mijn tafelgenoot neemt iets meer risico en gaat voor gebakken Sint-Jacobsvruchten met chorizo en butternutcrème (16 euro). Een beetje spijtig van de overbakken zeevruchten. We wachten 25 minuten op onze borden, wat zeker oké is. Wel een vreemd huisreglement: je leeg bord blijft op tafel staan tot het volgende gerecht komt. De wachttijd tussen voor- en hoofdgerecht bedraagt 45 minuten, wat ook heel goed meevalt.

Lokale wijnen

Opnieuw kies ik voor zekerheid bij het hoofdgerecht: Filet pur van Belgische wit-blauw met pepersaus, sla en frietjes (26 euro). Het vlees was gebakken zoals het moest. Mijn broer ging voor het duo van lamskroon en lamsnootje met gratinpatatjes, saus van rozemarijn en warme groentjes (26 euro). Het lamsvlees was op het randje van roze tot zelf nog een beetje rauw. Ook spijtig van de groenteschikking die net hetzelfde was als bij het voorgerecht.

De verwenkoffie (7,50 euro) en de crème brûlée die we als dessert namen, waren top. Ook top waren de wijnen die we bij ons eten dronken. We kozen voor wijnen van wijnboeren uit de streek: Entre-Deux-Monts, wijnhoeve d’Hellekapelle en Klein Rijselhoek.

Mijn broer en ik trokken niet teleurgesteld huiswaarts. Het was een fijn restaurantbezoek, alleen een beetje jammer van enkele details. Mijn vermoeden is dat de uitbaters een beetje onderbezet zijn naar personeel toe. Dat is echter een ander verhaal.

Gegevens

Adres: Dranouterstraat 79, 8951 Dranouter

057/36.46.54

www.debralle.be

Prijzen

Voorgerecht: van 7 euro tot 16 euro

Hoofdgerecht: van 17 euro tot 26 euro

Dessert: van 3 euro tot 6 euro

Openingsuren

Gesloten op maandag en dinsdag

Onze score

Eten: 7/10

Bediening: 7/10

Comfort: 7,5/10

Totaalscore: ***