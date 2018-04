Brandweerkapitein overleden na slepende ziekte 06 april 2018

Brandweerkapitein Geert Ingelbeen, postoverste van de brandweerpost Kemmel, is op de leeftijd van 62 jaar overleden na een ziekte. De man was zeer actief bij de brandweer. Hij werd in 2004 officier en drie jaar later nam hij de leiding van de post in Kemmel. Na de brandweerhervorming werd hij kapitein. De man gaf tot in september 2016 les in het VTI in Ieper. Hij was leerkracht wiskunde en gaf er ook bedrijfsbeheer. Ook werkte Geert Ingelbeen als verzekeringsagent. (CMW)