Brandje in varkensstal 16 april 2018

02u30 1

De brandweer rukte gisterennamiddag iets na 14 uur uit naar de Vijverstraat in Kemmel. Daar was op een landbouwbedrijf brand ontstaan in een lege varkensstal. Dat gebeurde toen de landbouwer laswerken aan het uitvoeren was. Ammoniakgassen uit de mestput onder de stal zorgden voor een korte ontvlamming. Daardoor was er lichte schade aan de isolatie onder het dak van de stal. De situatie was echter in een handomdraai onder controle. Er stierven geen dieren.





(VHS)