Brand wordt 86-jarige bewoner fataal DOCHTER: "HOEVE WAS ZIJN LEVEN, IN RUSTHUIS ZOU HIJ WEGKWIJNEN" LIEVEN SAMYN

09 november 2018

02u23 2 Heuvelland Een 86-jarige bewoner heeft gisteren een brand in zijn hoeve niet overleefd. De rook werd weduwnaar Daniël Demeulemeester fataal. De brand ontstond toen hij de kachel wilde aansteken. Zijn familie had hem al gevraagd om een rusthuis te overwegen. "Maar hij wilde niet scheiden van zijn hoeve."

Een voorbijganger zag rond 9.15 uur op de weg van Voormezele naar Wijtschate dat er rook opsteeg aan de achterzijde van de boerderij van Daniël Demeulemeester. De voorbijganger hield halt en liep het erf op, maar kon door de vele rook maar weinig doen. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar voor bewoner Daniël kwamen zelfs de inspanningen van het mugteam te laat. Wellicht stikte de man door de rook. De voorbijganger die probeerde hulp te bieden, raakte ook bevangen door de rook. Hij werd met een ambulance naar Jan Yperman in Ieper overgebracht. In de loop van de voormiddag mocht hij het ziekenhuis alweer verlaten.





Daniël Demeulemeester was een gepensioneerd landbouwer en woonde sinds het overlijden van zijn echtgenote Rosa Mahieu (85) in 2013 alleen op zijn hoeve aan Diependale, tussen Voormezele en Wijtschate. Vermoedelijk probeerde hij gisterenochtend de kachel aan te maken, maar liep er iets fout, waardoor er brand ontstond.





Zelfstandigheid

De hoogbejaarde man slaagde er niet meer in zijn woning te verlaten en overleed ter plaatse in zijn zetel. "Jammer dat hij op zo'n manier moet sterven", klinkt het bij zijn dochter Marleen uit Langemark-Poelkapelle. "We hadden na de dood van ons moeder al een paar keer gevraagd of hij niet naar een rusthuis wilde verhuizen, maar daar had hij geen oren naar. Beesten hield hij niet meer en boeren deed hij ook niet meer, maar hij wilde niet scheiden van zijn hoeve, zijn zelfstandigheid en zijn vrijheid. Misschien ook wel begrijpelijk. Hij woonde daar al meer dan zestig jaar. Mijn broer Rik en ikzelf groeiden daar op. Boer zijn op zijn hoeve, dat was zijn leven. Ik ging bijna dagelijks op bezoek om te helpen. Het zal vreemd aanvoelen de komende dagen en weken. Ach, in een rusthuis was hij misschien weggekwijnd, maar het is wel verschrikkelijk dat het zo is moeten aflopen."





De brandweer van de zone Westhoek was verantwoordelijk voor de bluswerken. De Ieperstraat werd de hele voormiddag afgesloten voor het verkeer. Een wetsdokter en een branddeskundige van het Ieperse parket kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.