Boom krijgt zelfgebreid jasje aangemeten 27 juni 2018

02u35 0

Breiclub het Lokers Ateljeetje heeft naar aanleiding van Loker Kermis op dinsdag 26 juni de grote kastanjeboom aan het dorpsonthaalpunt in Loker aangekleed met brei- en haakwerk.





Wildbreien

"Dat heet wildbreien of yarnbombing", aldus Nele Verstraete en Karlien Coene, de oprichtsters van het Ateljeetje. "Met het werk willen we onze vereniging in de kijker plaatsen." De breiclub bestaat nu drie jaar en komt wekelijks samen op dinsdag- en donderdagavond in OC De Galoye. "We hebben telkens minimum vijf en maximum vijftien mensen die komen breien en haken. Iedereen brengt zijn eigen werk mee. Het is een gezellig samenzijn waar een kopje koffie niet op ontbreekt. Momenteel zijn het allemaal vrouwen, maar iedereen is welkom." De club kreeg toestemming van de gemeente om de boom in een breiwerk te stoppen. Het werk blijft hangen tot 9 juli. Ook aan het OC werden fleurige bloemen opgehangen door het Ateljeetje. (CMW)