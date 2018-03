Boeren kunnen gebruikte folie gratis kwijt 23 maart 2018

02u51 0 Heuvelland De boeren van Heuvelland zijn gisteren naar de site Delbee langs de Heirweg in Nieuwkerke getrokken om hun gebruikte folies te achter te laten.

"We organiseren jaarlijkszo'n inzamelactie. In tegenstelling tot sommige andere steden is het bij ons nog steeds gratis", aldus schepen van Landbouw Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). "We krijgen wel de hulp van machines van het bedrijf Clarebout om de folie op te stapelen." Heel wat landbouwers daagden gisteren op in Nieuwkerke. De folies worden in vier soorten verdeeld en kunnen nog worden gerecycleerd. (CMW)