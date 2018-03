Blok@heuvelland is terug 30 maart 2018

Vanaf zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april is er in OC De Galoye langs de Dikkebusstraat in Loker opnieuw blok@heuvelland. Studenten die geen zin hebben om alleen te studeren kunnen er die dagen tussen 9 en 18 uur een plekje vinden. Er is een stille ruimte, gratis wifi, koffie en andere drank. Ook is er op wandelafstand een broodjeszaak te vinden. Meer info via de Facebookpagina 'blok@heuvelland'. (CMW)