BK als opstapje naar WK in 2024 RODEBERG IN JULI INGEPALMD VOOR MOUNTAINBIKEVIJFDAAGSE CHRISTOPHE MAERTENS

06 maart 2018

02u37 0 Heuvelland De flanken van de Rodeberg in Westouter worden van 18 tot 22 juli het decor voor een heuse mountainbike vijfdaagse. Het hoogtepunt valt op zondag met het Belgische kampioenschap voor dames en heren. "Het BK moet een voorproefje zijn voor internationale kampioenschappen, zelfs het wereldkampioenschap, dat we in 2024 graag naar hier zouden brengen", aldus Rik Debeaussaert van het Veld- en Wegritcomité Hooglede-Gits.

De gemeente Heuvelland, Het Agentschap voor Natuur en Bos en het Veld- en Wegritcomité Hooglede-Gits organiseren van 18 tot en met 22 juli de 'vijfdaagse mountainbike van de Rodeberg'. Het hoogtepunt daarvan vormt op zondag het Belgisch Kampioenschap voor eliterenners dames en heren. "Het doel van onze activiteit is het promoten van de streek in en rond Heuvelland voor toerisme en sport. We willen het BK gebruiken als opstapje naar internationale wedstrijden. In 2024 zouden we zelfs graag het wereldkampioenschap naar de Rodeberg brengen", aldus Rik Debeaussaert, voorzitter van het Veld- en Wegritcomité Hooglede-Gits. Die vzw heeft wel meer ervaring met het organiseren van wielerkampioenschappen. Zo nam de vereniging vorig jaar nog het Belgisch kampioenschap cyclocross in Oostende voor haar rekening.





172.600 euro

De vijfdaagse in Westouter zal op woensdag 18 juli van start gaan met de '8 uren race van de Kosmos'. "De bedoeling is dat recreanten tijdens die 8 uur zoveel mogelijk ronden af leggen", verduidelijkt Rik Debeaussaert. Op donderdag staat er een duo-bike-run op het programma, een wedstrijd waarbij een loper en een fietser het parcours afhaspelen. Ook de brandweerlieden en politiemensen krijgen de kans hun Belgisch kampioenschap te rijden. Tijdens het weekend vindt dan het BK plaats, voor zowel junioren, nieuwelingen, dames en heren elite. "De kosten voor het BK worden geraamd op 172.600 euro", klinkt het. "In het hotel Reverie in Westouter zal er een operationele commandopost worden ingericht. Daar zullen alle activiteiten van de hulpdiensten worden gecoördineerd. Omwonenden die dringende hulp nodig hebben, bellen best naar de 112, die zal dan terugkoppelen naar ons noodcentrum", klinkt het.





Het parcours werd uitgetekend door Bert Doise, die daarbij raad kreeg van Filip Meirhaeghe. "Het was even puzzelen om de omloop op de flanken van de Rodeberg te realiseren", aldus Doise. "Natuur en Bos laat immers niet toe dat er zomaar overal mag worden gefietst. Nu hebben we een omloop van 4,5 kilometer en daarbij 155 hoogtemeters."





Horeca ongerust

De organisatoren willen graag verkopen dat het evenement voor iedereen een win-winsituatie wordt. Tijdens een bewonersvergadering over de vijfdaagse zagen enkele aanwezigen dat echter anders. Vooral horeca-uitbaters stelden zich vragen. Er wordt onder meer gevreesd dat klanten, die al dan niet geserveerd hebben, nog vlot tot bij de restaurants zouden geraken. Tijdens de wedstrijden en trainingen zal immers een deel van de openbare weg worden afgesloten. "Iedereen zal de plaats kunnen bereiken waar hij naar toe moet", klonk het. Iemand anders stelde de vraag of het fietsparcours na de wedstrijden ook niet eens door motorcrossers zou kunnen worden gebruikt. "Die vraag moet gesteld worden aan Natuur en Bos, maar ik vrees ervoor", aldus nog Debeaussaert. Meer info: www.vwchoogledegits.be