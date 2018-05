Bieke is nieuwe uitbaatster van pat@friet 17 mei 2018

02u31 0 Heuvelland De van origine Oost-Vlaamse Bieke D'Haese (49) is sinds kort de nieuwe uitbaatster van frituur pat@friet langs de Reningelststraat 20 in Kemmel.

"Ik werkte vroeger voor het Rode Kruis, maar na de sluiting van de kazerne verloor ik er mijn werk", aldus Bieke, die al 20 jaar in Kortemark woont. "Ik heb vroeger nog een tijdlang in de horeca gewerkt en ik vond het nu wel een goed idee en zeker een nieuwe uitdaging om een frituur uit te baten."





De vrouw kwam toevallig in Kemmel terecht.





"De frituur stond te koop. Ik heb enkel wat aanpassingswerken moeten doen, waarop ik de deuren kon openen. Ik kom hier ook wonen, want het is een prachtige streek."





Hulp van dochter

Friethuis pat@friet is alle dagen open, uitgezonderd op woensdag. Tijdens de week is dat van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 21 uur.





In juli en augustus blijft de zaak tijdens de week open tot 22 uur. Op zaterdag en zondag blijft de zaak open tot 23 uur.





In het weekend wordt Bieke bijgestaan door haar 18-jarige dochter Amber Theunynck, die tijdens de week nog studeert. (CMW)