Bezoek zelf eens decor van 'Taboe'

BLAUWPOORTHOEVE HOUDT OPENDEUR MET RONDLEIDING CHRISTOPHE MAERTENS

17 maart 2018

02u25 0 Heuvelland De Blauwpoorthoeve houdt morgen een opendeurmoment naar aanleiding van de laatste aflevering van het tv-programma Taboe. Gastheer Hendrik Daem zal bezoekers rondleiden en 's avonds wordt de laatste aflevering van de reeks op een groot scherm geprojecteerd.

In het Eén-programma Taboe lacht comedian Philippe Geubels met mensen waar je eigenlijk niet mee mag lachen. De komiek nodigde acht weken lang een viertal gasten uit in een vakantiehuis en leerde hen op die manier beter kennen. Onder de gasten bijvoorbeeld mensen met een ongeneeslijke ziekte en zwaarlijvige mensen. Taboe werd gemaakt door productiehuis Panenka en regisseuse Kat Steppe. Het vakantiehuis dat in de reeks te zien is, is hoeve Blauwpoort in Westouter. De woning is eigendom van Hendrik Daem en zijn partner Nathalie Lermytte.





"Ik denk dat de mensen van Taboe bij ons zijn terechtgekomen omdat er niet veel vakantiehuizen zijn die zo groot zijn", aldus Hendrik. "Er moest immers ruimte genoeg zijn, niet alleen voor de gasten, maar ook voor het productieteam. Ik denk dat ze blij waren dat ze hier in Westouter beland waren, vooral omdat de roots van Kat Steppe in de regio liggen (Steppe is afkomstig van Menen, nvdr). De opnames vonden plaats van mei tot oktober 2017. Acht keer verbleven ze hier van de maandag tot de vrijdagavond, gespreid over drie maanden. We zijn een paar keer komen kijken en het was eigenlijk allemaal wel heel leuk. We hadden ook snel in de gaten dat het een goed programma zou worden."





Veel verhalen

Morgen om 20.30 uur wordt de laatste aflevering van Taboe getoond in de schuur van de hoeve, maar er is meer. "Zondag is het huis vrij en het leek ons ideaal moment om de deuren eens open te gooien. Het huis is een beschermd monument en er zijn hier heel wat verhalen te vertellen", zegt Hendrik.





Heuvelland wordt wel meer gebruikt als decor in tv-programma's allerhande. Eerder was er al het onvolprezen Eigen Kweek. En een deel van de Baba Yega-langspeelfilm werd op de flanken van de Kemmelberg opgenomen. "Voor ons is dat natuurlijk fantastisch", aldus schepen voor Toerisme Etienne Cloet (N-VA). "Het is mooie reclame voor onze gemeente. De mensen willen vaak zien waar alles werd opgenomen en komen dan eens langs. Trouwens, het klopt wel dat de Blauwpoorthoeve een schitterende locatie is."





De Blauwpoorthoeve vind je langs de Blauwepoortstraat in Westouter. Zondag gaan de deuren rond 17 uur open. Je kan een drankje drinken voor 2 euro, de opbrengst gaat integraal naar de projecten van Taboe.