Bezoek eens de commandobunker op de Kemmelberg Christophe Maertens

20 februari 2019

14u56 0 Heuvelland Op zondag 3 maart kunnen geïnteresseerden de commandobunker bezoeken met een gids.

De deelnemers aan de rondleiding duiken ruim anderhalf uur onder in de buik van de Kemmelberg. De organisatoren spreken van een site vol geheime missies, onzichtbare vijanden en een alomtegenwoordige spanning die niemand onberoerd laat. “Alleen al rondlopen in de ‘Operations Rooms’ - het kloppend hart van de bunker - is een indrukwekkende belevenis”, aldus de organisatoren van de gidsbeurt. De rondleiding begint om 11 uur en de Commandobunker is te vinden langs de Lettingstraat in Dranouter. Volwassenen betalen 7 euro voor de rondleiding, jongeren tussen de 8 en 25 jaar 4 euro. Inschrijven kan via de website van de gemeente Heuvelland.