Bestuur ketst CD&V-voorstel wijziging samenstelling adviesraad Gecoro af Christophe Maertens

05 maart 2019

14u07 0 Heuvelland In Heuvelland wou oppositiepartij CD&V de samenstelling van de adviesraad Gecoro herbekijken. “Onze vraag was een vertegenwoordiger van de werknemers bij de raad te voegen”, aldus Geert Debergh van CD&V. “Het voorstel is sterk politiek gestuurd, want de partij wil een CD&V-kandidaat vanuit beweging.net de adviesraad binnenkrijgen. Dat keuren we absoluut niet goed”, aldus schepen De Meyer.

In elke gemeente zijn er organen actief die het bestuur bijstaan met advies. Een daarvan is de gemeenschappelijk commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro. Die raad adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan. Zo’n plan geeft de verwachte ontwikkelingen mee voor de gemeente of stad. Ook geeft Gecoro advies bij stedenbouwkundige onderwerpen en vergunningsaanvragen. In Heuvelland werd de adviesraad in 2013 vastgelegd. “Er werd toen gekozen voor om vertegenwoordiger van natuur, landbouw en ondernemers in de raad op te nemen”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Daarnaast werden er vier deskundigen aangesteld. Die samenstelling is op dit moment nog steeds van toepassing.”

Oppositiepartij CD&V wou echter twee extra vertegenwoordigers Gecoro binnenloodsen. “Wij hebben voorgesteld om het ledenbestand van de adviesraad uit te breiden van 7 naar 9”, zegt oppositieraadslid Geert Debergh (CD&V). “De werknemers vormen een belangrijke maatschappelijke groep binnen de gemeente, ze zouden dus een terechte vertegenwoordiging krijgen in de Gecoro. Met nog een extra deskundige zou Gecoro versterkt worden om tot goede adviezen te komen op gebied van ruimtelijke ordening in onze gemeente.”

Het voorstel van CD&V werd niet aanvaard door het gemeentebestuur. “De huidige samenstelling werkte altijd heel goed. Het voorstel van de oppositie kwam te laat. Er werd eind december vorig jaar een oproep gedaan voor een nieuwe samenstelling van Gecoro. De samenstelling werd vastgesteld eind januari.” Maar bestuurspartij Gemeentebelangen uit nog een ander bezwaar tegen de voorgestelde uitbreiding van de adviesraad. “Onder het mom van vertegenwoordiging van werknemers werd er geprobeerd CD&V-politici in de adviesraad binnen te brengen. De kandidaten die werden voorgesteld, waren mensen mensen die op de CD&V-lijst hebben gestaan bij de laatste verkiezingen. Wij weigeren mee te doen aan spelletjes waarbij partijpolitiek de adviesraden wil binnendringen. Kortom: dit voorstel om de verzuiling in Heuvelland opnieuw aan de macht te laten komen zullen we in geen geval goedkeuren. Geen oude politieke cultuur onder ons bestuur.”