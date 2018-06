Bestolen koppel klist dieven zelf OPVALLENDE GROENE AUTOLICHTEN VERRADEN DUO LIEVEN SAMYN

07 juni 2018

02u46 0 Heuvelland Dankzij het eigen speurwerk van Kim Jacob van JK Beautyexpert en haar echtgenoot Bert Desmedt uit Loker (Heuvelland) kon gisterenochtend het koppel geklist worden dat de dag voordien met decoratiemateriaal aan de haal was gegaan. Ze hadden opnieuw gestolen spullen aan boord.

Dinsdagochtend verdwenen voor de deur van de winkel in faux bijous en accessoires van Kim in de Dikkebusstraat in Loker twee potten met olijfboompjes, twee rieten kandelaars en een bord dat aangeeft of de zaak open of gesloten is. Nazicht van de bewakingsbeelden aan de gevel van haar winkel maakte duidelijk dat een vrouw om 5.45 uur met een zwarte Peugeot 307 arriveerde en tot drie keer toe het trottoir van de winkel opliep om te stelen. De nummerplaat was niet zichtbaar waardoor de politie niet meteen een concreet spoor had.





Lichten

"Maar ons was de groene schijn van de lichten van de wagen opgevallen", vertelt Kim. "Mijn echtgenoot Bert kwam dan ook op het idee om woensdagochtend vroeg op te staan en in de buurt rond te rijden om te zien of we de wagen niet konden herkennen. We vermoedden immers dat het Fransen waren die na hun nachtshift passeerden en van de gelegenheid gebruik maakten om bij handelaars in Dranouter, Dikkebus, Loker en De Klijte decoratie te stelen."





Dat bleek te kloppen, want lang hoefde Bert Desmedt niet te wachten vooraleer hij het verdachte voertuig in het vizier kreeg. Hij maakte rechtsomkeer, startte de achtervolging, kon de zwarte Peugeot 307 nog voor de Franse grens klemrijden en de politie verwittigen. Een kwartiertje later was de politie ter plaatse en kon het koppel opgepakt worden. In de wagen lagen opnieuw gestolen spullen, onder meer van een kapster in De Klijte.





Spullen terug

"Ze probeerden nog te onderhandelen en ervanonder te muizen, maar dat lukte niet", vervolgt Kim. "Het koppel zorgde er, nadat ze met de camerabeelden geconfronteerd waren, via een familielid voor dat Kim haar gestolen decoratiemateriaal meteen al terug kreeg. Enkel het gestolen bord is nog niet terecht. "Ik ben heel tevreden", lacht ze. "We beseffen dat we wat risico's namen, maar zijn blij dat onze spullen terecht zijn. Hopelijk lukt het ook om de gestolen goederen van andere slachtoffers te recupereren. Bert kreeg op Facebook al de titel 'Hero from Loker'. (lacht) Eind goed, al goed."





De politie pakte het koppel op en startte meteen een buurtonderzoek om te achterhalen voor hoeveel gelijkaardige diefstallen het Franse koppel in aanmerking komt.





Na een grondig verhoor mochten ze het politiecommissariaat opnieuw verlaten. Later zullen ze zich wellicht voor de rechter in Ieper moeten verantwoorden.