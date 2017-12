Beschonken dutje in de auto 02u28 3

De politie heeft donderdagnacht om 1 uur op een parking langs de R34 in Torhout een auto met bedampte ruiten gecontroleerd. In de wagen lagen twee mannen te slapen. De bestuurder, de 30-jarige D.B. uit Heuvelland, kon geen geldige verzekering voorleggen en had bovendien teveel gedronken. Hij kreeg een pv wegens aanstalten tot sturen en moest zijn rijbewijs zes uren inleveren. (JHM)