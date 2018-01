Beklaagde slaat en verkracht partner 02u48 0

Een 35-jarige man uit Heuvelland werd door de rechter in Ieper veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden, waarvan de helft met uitstel, voor het slaan en verkrachten van zijn vrouw.





A. L. verscheen in het beklaagdenbankje van de Ieperse rechter voor een reeks feiten tegen zijn vrouw. De man eiste om de twee dagen seks. Zijn partner zag dat echter niet altijd zitten, maar uit angst voor de gevolgen liet ze het maar toe. Ook de vier kinderen moesten het vaak ontgelden. L. werd al eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kreeg daarbij voorwaarden opgelegd. Die lapte hij aan zijn laars. Op 20 juni vorig jaar volgde hij wel een cursus agressiebeheersing, maar dat haalde niet veel uit. Na een woedeuitbarsting van de man, die net van de cursus kwam, trachtte de vrouw te vluchten. Ze stapte in haar wagen en wou naar de politie gaan. De beklaagde slaagde er echter in om ook in de auto te springen. Tijdens de rit trok hij voortdurend aan de handrem en sloeg hij op de voorruit. Er volgde een onderzoek en A.L. werd achter tralies gezet. Op de rechtbank vorderde de openbare aanklager drie jaar effectief voor de man. L. gaf verschillende feiten toe, maar de slagen aan zijn kinderen ontkende hij, net als het verkrachten van zijn vrouw. Wel stemde hij in met een scheiding. De rechter veroordeelde A.L. nu tot 30 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, en een geldboete van 800 euro, volledig met uitstel. L. zal zich wel aan enkele voorwaarden moeten houden, zoals een contactverbod met het slachtoffer. (CMW)