Begroting goedgekeurd tijdens laatste gemeenteraad Christophe Maertens

18 december 2018

14u38

In Heuvelland werd de laatste gemeenteraad van deze legislatuur in een kwartier afgewerkt. Het budget voor volgend jaar werd goedgekeurd. “Met zo’n 12 miljoen euro aan uitgaven brachten we opnieuw een budget voor dat in evenwicht is”, aldus schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Het budget voor 2019 is uitzonderlijk geen budget over verschillende jaren, enkel 2019 werd voorzien. Van de komende meerjarenplanning, van 2020 tot 2025, wordt volgend jaar werk gemaakt.” Volgens de schepen zitten in de 12 miljoen heel wat lopende projecten en dienstverlening in de gemeente. “Verder is het heel belangrijk dat we voor het zevende jaar op rij de schuld van de gemeente Heuvelland fors afbouwen. Ook in 2019 zal 800.000 euro kapitaal afgelost worden, waardoor we eindelijk onder ons streefdoel van 1.000 euro per inwoner geraken. In totaal werd in deze 7 jaar zo’n 5 miljoen euro schulden afbetaald zonder dat dit gewogen heeft op de investeringen van de gemeente. We zien nu dus opnieuw licht aan het eind van de schuldentunnel.” CD&V onthield zich bij de goedkeuring van het budget 2019. “De investeringsenveloppen scheppen mogelijkheden, maar uit de gemeenteraadscommissie financiën kwam geen duidelijk antwoord van hoe in 2019 de investeringen concreet zullen aangepakt worden”, aldus de oppositiepartij.