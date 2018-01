Begeleiding bij invullen van mestbankaangifte 25 januari 2018

Wie begeleiding wil bij het invullen van de mestbankaangifte, kan opnieuw een beroep doen op gratis medewerking van de Mestbank en van de gemeente Heuvelland. De jaarlijkse zitdag vindt plaats op dinsdag 6 maart (van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur) in het gemeentehuis De Warande in Kemmel.





Landbouwers met vragen rond staalnames van bodem en mest kunnen eveneens terecht op de zitdag. De aangiftigeplichtige moet zijn identiteitskaart en pin-code bijhebben.





Meer info van Johnny Vanspranghe op 050/458162 of johnny.vanspranghe@vlm.be (CMW)