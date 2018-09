Bedwing heuvels à la'Gent-Wevelgem' TIJDENS PITTIGE FIETSROUTE BEKLIM JE 11 HELLINGEN LAURIE BAILLIU

02u31 0 Heuvelland Je altijd al eens een renner in een wielerklassieker willen wanen? Op de nieuwe fietsroute 'Gent-Wevelgem in Flanders Fields' van 80 kilometer lang bedwing je elf stevige hellingen in Vlaams en Frans Heuvelland.

De nieuwe bewegwijzerde fietstocht speelt in op de groeiende nationale en internationale belangstelling voor de Vlaamse wielerklassiekers. Het is een initiatief van West-Vlaams toerismebedrijf Westtoer, in samenwerking met de gemeente Heuvelland, Organisatie Gent-Wevelgem, Toerisme Westhoek, Toerisme Leiestreek en het Franse Destination Coeur de Flandre.





Minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) wil Vlaanderen graag internationaal promoten als wielerbestemming bij uitstek. Weyts was zaterdag dan ook aanwezig op de opening van de fietsroute en tijdens een fietstocht van 8 kilometer waagde hij zich samen met de organisatoren van Gent-Wevelgem en andere fietsfanaten aan de Kemmelberg.





1.000 hoogtemeters

Het parcours van 'Gent-Wevelgem in Flanders Fields', afgekort GW IFF, trekt vanuit Kemmel door Westouter, Boeschepe, Godewaersvelde, Berthen, Bailleul, Loker en Dranouter en eindigt met een dubbele beklimming van de Kemmelberg. Op het menu staan elf stevige hellingen - ruim 1.000 hoogtemeters in totaal - met de belangrijkste doortochten van Gent-Wevelgem. "In Heuvelland wordt de koers beslist. We zijn dan ook heel fier om een eigen fietstocht te hebben in deze streek", vertelt Hans De Clercq van Organisatie Gent-Wevelgem. "Ook zijn we blij dat een deel van de route zich afspeelt in Frankrijk en dat die ook de fietsers de streek laat ontdekken waar de Eerste Wereldoorlog plaatsvond."





De uitdaging start aan het Bezoekerscentrum Het Heuvelland in Kemmel. Via de Lettenberg en de Scherpenberg gaat het richting Catsberg en de Kokereelberg in het Noord-Franse Coeur de Flandre.





Tweede route

Je bedwingt de Zwarteberg en de Ravensberg om terug de Westhoek binnen te rijden naar de Baneberg en Rodeberg, met daarna nog een dubbele beklimming van de Kemmelberg. Die terugkeer loopt ook nog over de Monteberg.





"We zijn bijzonder tevreden met 'Gent-Wevelgem in Flanders Fields' en kijken ook uit naar een tweede route", zegt ondervoorzitter Jef Verschoore, ondervoorzitter van Westtoer. "Die zal Roeselare via Ieper met Kemmel zal verbinden en via Wevelgem terugkeren naar Roeselare."





Een wielerkaart met de 'Gent-Wevelgem in Flanders Fields'-route kost 2 euro op shop.westtoer.be/nl.





Meer informatie is ook verkrijgbaar op www.westtoer.be, www.toerismewesthoek.be en cyclinginflanders.cc.