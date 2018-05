Basisschool Nieuwkerke bezoekt Ceratec 23 mei 2018

Technoboost zet in op de unieke troeven van mechanica-elektriciteit en wil techniek in West-Vlaanderen maximaal promoten.





Via enkele concrete acties wil technoboost de industriële sector en het studiegebied mechanica-elektriciteit in het bijzonder onder de aandacht brengen. Dit doen ze door leerlingen van het vijfde en zesde studiejaar mee te nemen op bedrijfsbezoek.





De VBS Nieuwkerke bracht een bezoek aan Ceratecen de leerlingen konden hun vaardigheden testen op een touchscreen om er een robot mee aan te sturen, iets wat ze ervoeren als superleuk: de meisjes haalden het van de jongens.











(EFW)