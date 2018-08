Avond over erosie 17 augustus 2018

02u40 0

Op 6 september vindt er in B&B in 't Stille Weg langs de Molenstraat in Kemmel een infoavond plaats rond erosie. De infoavond, die bedoeld is voor leden van gemeentelijke milieuraden, landbouwraden, Gemeentelijke Commissies Ruimtelijke Ordening uit de Westhoek en andere geïnteresseerden, stelt drie projecten voor. Ten eerste gaat het om het project 'Kleine Kemmelbeek', waarbij de eerste ingrepen aan de oevers worden bekeken. Daarna buigen de deelnemers zich over erosie, met hulp van regenvalsimulatie wordt het probleem aangetoond. Ten slotte worden de baggerwerken aan Dikkebusvijver bekeken. De demoavond gebeurt op het akkerveld en bij slecht weer wordt de avond verplaatst naar een andere datum. Deelnemen is gratis, maar graag inschrijven voor 4 september via www.west-vlaanderen.be/formulier/over-natjes-en-droogjes-060918 (CMW)