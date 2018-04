Arbeider gewond na val van vier meter 27 april 2018

In de Zevekoteheirweg in Gistel is woensdag rond 18 uur een arbeider gewond geraakt bij een ongeval. De 57-jarige man uit Heuvelland viel van een hoogte van vier meter naar beneden tijdens werken aan een ruwbouwwoning. De brandweer, een ambulance en de MUG kwamen onmiddellijk ter plaatse om de eerste hulp te bieden. D.S. werd daarna met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. De man verkeerde niet in levensgevaar. (BBO)