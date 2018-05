Amerikanen bedanken leerlingen met Freedom Award 26 mei 2018

Op de herdenkingsplechtigheid naar aanleiding van Memorial Day hebben de kinderen van de Vrije Basisschool Loker-Kemmel-De Klijte de Freedom Award gekregen uit handen van Vice Admiral John Christenson. Dat gebeurde aan het Amerikaans Momument langs de Kemmelstraat in Kemmel. Daarmee drukten de Amerikaanse gasten hun dankbaarheid uit voor de bijdrage die de schoolleerlingen hadden bij een project rond de oorlog. De jongeren maakten in kader van het herdenkingsprogramma 1918-2018 een videolink tussen hun school en de John Pershing Elementary School in Lincoln in Nebraska. Daarbij werden onder meer filmpjes en boodschappen uitgewisseld. Dat was trouwens ook te zien op de herdenking, waarbij voor een derde keer contact werd gemaakt. Gisteren werd ook de rol toegelicht van de 27ste en 30ste Amerikaanse divisie bij de bevrijding van Heuvelland. De Amerikaanse ambassade werd vertegenwoordigd door Chargé d'Affaires Matthew Lussenhop. Burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen) verwelkomde de gasten. Memorial Day is een gedenkdag waarop de Amerikaanse gesneuvelden worden herdacht. (CMW)