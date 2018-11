Al halve eeuw hoffelijk op de fiets WIELERTOERISTENCLUB DE DOORTRAPPERS VIERT JUBILEUM CHRISTOPHE MAERTENS

28 november 2018

02u26 0 Heuvelland Dit weekend viert wielerclub De Doortrappers uit Kemmel zijn vijftigste verjaardag met een feestje. Bestuurslid Jacques Tack (68) was er al bij toen de club boven de doopvont werd gehouden. "We zijn altijd klein gebleven en we fietsen na al die jaren nog altijd met de goede attitude."

"We willen niet de grootste club van de streek zijn, gezelligheid is bij ons altijd troef", staat te lezen op de website van De Doortrappers uit Kemmel. Dat is misschien de reden waarom de club dit jaar een halve eeuw oud is geworden. Jacques Tack uit Kemmel is het enige lid dat kan zeggen dat hij al de volledige rit bij de club aangesloten is. "Ik ben erbij gekomen toen ik een jaar of 18 was", vertelt Jacques. "De club is ontstaan in 1968, in de beginperiode van de wielertoeristenclubs."





Kleine groepen

De club blijft na al die jaren een relatief kleine vereniging met een ledenaantal dat tussen 30 en 40 renners schommelt. De Doortrappers trekken er elke zondagmorgen op uit. Dat gebeurt in twee groepen, een A-groep en een B-groep. Die rijden elk op hun eigen tempo een vooraf uitgestippelde route. De renners verzamelen aan het clublokaal 't Hommetje in de Polenlaan in Kemmel. "We rijden normaal met zo'n vijftien fietsers", zegt Jacques. "Bij de B's zitten ook enkele dames en die staan hun mannetje wel (lacht). Met een echt grote groep rijden we dus niet. Bovendien houden we het steeds hoffelijk, ook voor de autobestuurders. Wij proberen altijd achter elkaar te fietsen als er ons wagens willen inhalen. Veel bestuurders steken dan hun hand op. Hoffelijkheid moet een beetje van twee kanten komen."





Veiligheid eerst

Voor Jacques en voor de club primeert de veiligheid. "In die vijftig jaar ben ik misschien twee of drie keer gevallen", klinkt het. "Je moet een beetje uit je doppen kijken. En bij ons is het niet echt om de competitie te doen. We wachten op elkaar en drinken er dan samen één. Ik doe het na al die jaren ook nog even graag. En tot mijn verbazing zijn er hier in de regio nog altijd weggetjes waar ik nog nooit op heb gefietst. We trekken vaak naar het noorden van Frankrijk. Eenmaal de heuvels voorbij is het daar zo plat als een pannenkoek, maar wel heel mooi." Daarnaast wordt er jaarlijks een weekend naar een mooie fietsstreek georganiseerd, zoals naar de Vogezen of Cap Gris Nez.





De Doortrappers maken momenteel deel uit van de Westhoektrofee 18. "Dat is een initiatief van zes clubs uit de regio. We organiseren beurtelings een toertocht en wie op het einde van het seizoen het meeste deelnemers heeft, wint de Westhoektrofee."





Feestje en expo

Komende zaterdag is er in OC De Gaper een feestje voor het vijftigjarig bestaan van de club. Er is onder meer ook een receptie met afgevaardigden van het gemeentebestuur. Ook zette onze fotograaf Eric Flamand een kleine fototentoonstelling op poten en wordt de nieuwe kledij op een ludieke manier voorgesteld.