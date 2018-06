Al 81 soldaten gevonden op site Höhe 07 juni 2018

02u43 0

Bij de archeologische opgravingen op de site Höhe 80 in Wijtschate werden al 81 stoffelijke resten van soldaten gevonden. "Dat zijn er viermaal zoveel als er normaal jaarlijks worden gevonden in Vlaanderen", aldus archeoloog Simon Verdegem. De opgravingen op de site zijn halverwege en er werden veel meer soldaten terug gevonden dan verwacht.





"We hadden gerekend op tien tot twintig stoffelijke resten", klinkt het. "Ondertussen weten we dat we er nog meer zullen vinden, want we zijn niet beginnen graven aan in een andere begraafput." Iedere gevonden soldaat moet worden onderzocht door een team van specialisten. "We hebben daarom ons team moeten vergroten. Dat brengt extra kosten met zich mee, want we moeten die mensen huisvesten en hen van maaltijden voorzien." De archeoloog wil daarom nog eens een beroep doen op sponsors, net zoals er voor de start van de opgravingen werden gedaan via crowdfunding. "Nieuwe donaties zouden een hele grote hulp betekenen", klinkt het. Meer info via https://dighill80.com/





(CMW)