Al 15 jaar parkeren ze deels op het voetpad omdat parkeerstrook te smal is: nu krijgen ze plots 116 euro boete Christophe Maertens

22 maart 2019

08u18 1 Heuvelland Meer dan tien bewoners uit de Dikkebusstraat in Loker hebben de voorbije dagen plots een boete van 116 euro in de bus gekregen omdat ze deels op het voetpad geparkeerd stonden. Vreemd, want ze doen dat al meer dan vijftien jaar zonder problemen.

“De parkeerstroken in de straat werden vijftien jaar geleden aangelegd tijdens de dorpskernvernieuwing. Het resultaat was een mooie doortocht, maar de parkeerstroken zijn op heel wat plaatsen te smal”, zegt Bart Vanacker, gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen. “Wettelijk moet een parkeerstrook 1,80 meter breed zijn, en liefst 2 meter. In Loker zijn ze op heel wat plaatsen echter maar 1,65 meter breed, en op één plaats zelfs maar 1,55 meter.”

Volgens Vanacker was er al kritiek ten tijde van de dorpskernvernieuwing, maar werden de plannen niet meer aangepast. “Er werd wel met iedereen afgesproken dat de parkeersituatie gedoogd wordt. Wie toch gewoon op de strook geparkeerd staat, riskeert immers dat zijn spiegel afgereden wordt. Dat is in de loop van de jaren ook heel veel gebeurd. Het is dan wel logisch dat bewoners zich goed aan de kant parkeren. Ondertussen parkeren ze nu dus al vijftien jaar op die manier, maar blijkbaar is dat plots een probleem.”

De mensen die een boete gekregen hebben, vechten hem aan in de hoop dat hij geseponeerd wordt door de rechtbank. Ondertussen zal de gemeente contact nemen met Agentschap Wegen en Verkeer – de betrokken straat is een gewestweg - om een oplossing uit te werken. “We willen ervoor zorgen dat er een politiereglement komt waardoor mensen toch met een wiel op het voetpad mogen parkeren. Uiteraard moet de doorgang op het voetpad wel gegarandeerd blijven”, aldus Bart Vanacker.