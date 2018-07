Afstammelingen van familie Pacquet kwamen samen in Westouter 05 juli 2018

02u48 0 Heuvelland Vijf jaar na de eerste bijeenkomst kwam de familie Pacquet terug samen op zondag 10 juni in de vakantiehoeve 'Rodeberg' in Westouter bij familielid Annie Vanrapenbusch-Paul Merlevede.

Deze keer waren hierbij ook de afstammelingen van twee Franse takken aanwezig. De 11 kinderen van de stamouders Auguste Pacquet (1847-1925) en Mélanie Gouwy (1846-1934) hebben zich zowel in België als in Frankrijk gevestigd. Hierdoor was het contact door de jaren heen wat verloren gegaan. In totaal daagden er 136 familieleden op.





(EFW)