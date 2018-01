Afscheid van tekenjuf Machteld (65) STUWENDE KRACHT ACHTER ACADEMIE IN BLOEMETJES GEZET CHRISTOPHE MAERTENS

30 januari 2018

02u34 0 Heuvelland Machteld Vervisch (65) nam gisterenavond afscheid van de tekenschool in Kemmel. Ze gaf bijna 28 jaar lang les en heel wat kinderen leerden van haar tekenen. "Ik zal het missen en dan vooral mijn leerlingen", klonk het gisteren bij haar afscheid.

De tekenlerares gaf gisterenavond haar laatste tekenles aan kinderen van 'haar' klasje in Kemmel. Het kon niet anders dat de dame door het gemeentebestuur en door enkele ouders in de bloemetjes werd gezet. "Ik zal het missen en dan vooral de kinderen", aldus Machteld. "Ik had graag nog enkele jaren verder les gegeven, maar de pensioenleeftijd noopt mij tot stoppen." Machteld zegt dat ze wel niet zal ophouden met het maken van kunstvoorwerpen, maar ze had het liever blijven doen in klasverband. "Of ik een beetje de dragende kracht was achter de Kemmelse tekenklas? Ja, ik denk wel dat je dat mag zeggen. Ik heb het echter gedaan voor mijn leerlingen, want ik sta niet graag in de schijnwerpers. Ik denk echter wel dat ik heel wat kinderen iets heb bijgebracht op het vlak van kunst."





Eind jaren '80 van de vorige eeuw was er in Heuvelland geen tekenacademie meer te vinden. Kinderen die potlood en penseel wilden hanteren moesten daarvoor richting Ieper. "In september was het 28 jaar geleden dat we erin slaagden om een afdeling van de kunstacademie van Ieper naar Kemmel te halen", aldus Léa Cloet, de moeder van schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen), die toen mee haar schouders onder het project zette. "We slaagden er toen in een lokaal in CC De Gaper te krijgen. Onze gedroomde leerkracht om het jeugdatelier te leiden was Machteld. Wij kenden haar van haar vader, kunstenaar Godfried, die hier een paar jaar eerder was komen wonen en graag gezien was."





'Chateau Machteld'

Het 'leslokaal' in De Gaper werd op een gegeven moment afgekeurd en het toeval wilde dat het huis, waar momenteel de academie een onderdak heeft, vrijkwam. "Het pand is eigendom van de gemeente Heuvelland en er werd toen voorgesteld hier de tekenschool een klasje te geven. "En voor mijn part mag het huis voortaan 'Chateau Machteld' worden genoemd", aldus Cloet. "We zijn haar dan ook zeer dankbaar voor alles wat ze deed.





Machteld was niet alleen actief binnen de klas, ze maakte zich ook verdienstelijk voor de gemeente Kemmel. Dat deed ze bijvoorbeeld om voor de 25ste editie van de Zoetemarkt de kiosk in een reuzentaart om te toveren. De lerares en haar leerlingen maakten een reus of versierden een kerststal. Geen werk was haar te veel.





Opvolger

Voor haar laatste jaar waren er twintig leerlingen in het jeugdatelier van Machteld en dat van het eerste tot en met het zesde leerjaar. De lerares was ook niet te beroerd om al in de maand juni naar de basisscholen te gaan om met workshops kinderen warm te maken voor kunst. De opvolger van Machteld wordt Jean-Paul Vanhove uit Ieper, die nu al op woensdag een paar uur les geeft in Kemmel.