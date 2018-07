Afscheid van Roger Lejeune in intieme kring 31 juli 2018

02u32 0

Roger Lejeune, de 62-jarige bromfietser die zaterdagmorgen levenloos werd aangetroffen in een gracht langs de Ouderdomseweg in Dikkebus, wordt begraven in intieme kring. Dat heeft zijn familie beslist. De man, bruggepensioneerde bij Picanol en actief lid van wandelvoetbalclub De Klijtesjotters en seniorenbeweging Okra, stierf waarschijnlijk aan de gevolgen van een hartaanval. Hoe lang hij al in de gracht lag op het moment dat hij gevonden werd, is niet duidelijk. Naast zijn echtgenote laat hij ook drie kinderen en zeven kleinkinderen na. Wie de overledene een laatste groet wil brengen, kan daarvoor elke werkdag van 14.30 tot 19 uur terecht in het funerarium Demuys, Duinkerkestraat 143 in Poperinge. (VHS)