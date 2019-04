Affiche Festival Dranouter compleet Christophe Maertens

16 april 2019

11u43 1 Heuvelland De affiche van het Festival Dranouter is compleet. Onder meer Joan As Police Woman, Geike, Dez Mona en The Bony King of Nowhere zullen naast de eerdere bekendgemaakte artiesten in het weekend van 2,3 en 4 augustus te bewonderen zijn op het muziekevenement.

Nadat eerder al namen als The Kooks, Tom Odell, Black Box Revelation, Novastar en SX op de muziekliefhebbers werden losgelaten, maakt Festival Dranouter nu de laatste namen voor haar affiche bekend. Het gaat onder meer om Joan As Police Woman, Geike, Dez Mona, The Bony King Of Nowhere, Berlaen, Jokke Schreurs en Eva De Roovere. Met deze bekendmaking zijn alle artiesten die spelen in de Mainstage, de Club, de Voute en de Kerk bekend. Ook dit jaar zet het festival stevig in op randanimatie, dansworkshops en straattheater. Het programma van het festival zal de komende weken nog worden aangevuld. Zoals ieder jaar is er op donderdag de klassieke startavond van Festival Dranouter met verrassende straatacts op het festivalterrein en enkel dj’s. Alle info is te vinden via www.festivaldranouter.be.