Affiche festival Dranouter compleet 19 mei 2018

02u38 0 Heuvelland De affiche voor muziekartiesten van het Festival Dranouter is compleet. "Er komen wel nog enkele DJ's bij en ook aan de randanimatie wordt nog gewerkt", aldus woordvoerder Sofie Pauwels.

De groepen Faces On TV, Geppetto & The Whales, All Our Exes Live in Texas en Bonnie Blues vervolledigen de affiche van het festival Dranouter 2018 dat plaatsvindt op 3,4 en 5 augustus. "We zijn blij dat we Faces On TV nog hebben kunnen binnenhalen, want alle plaatsjes waren eigenlijk al ingevuld", aldus Sofie Pauwels. "Plots kwam er nog wat ruimte vrij in de kerk, wat wel heel fijn zal zijn."





Als Faces On TV bracht Gentenaar Jasper Maekelberg dit jaar het gesmaakte debuut 'Night Funeral' uit. Eerder maakte het festival al bekend dat de West-Vlaamse bard Willem Vermandere drie keer zal optreden in de kerk.





De organisatie maakt ook een aantal namen bekend van DJ's die in de Palace-tent voor een feestje gaan zorgen. "Later worden er nog namen van DJ's vrijgeven", aldus Sofie Pauwels. "Maar Dranouter is meer dan muziek. Het publiek wordt ook verrast door gekke circusacts, fanfares met een hoek af en een uitgelezen selectie van foodstands en -trucks. Na het succes van vorig jaar zijn er opnieuw een aantal chalets te zien op de camping 'Comfort Zone'. Die kunnen worden geboekt, met ontbijt en krant, via de website." Ondertussen verloopt de ticketverkoop vlot, volgens de organisatoren. Naast de gebruikelijke dag, weekend- en combitickets kan de bezoeker ook een Natuurpunt-weekendticket kopen. Dan gaat er 5 euro per ticket integraal naar de werking van Natuurpunt. Meer info via www.festivaldranouter.be





(CMW)