Affiche Dranouter zo goed als volledig 13 april 2018

Met een aantal nieuwe internationale namen op de affiche is de line-up voor het Festival Dranouter op 3,4 en 5 augustus zo goed als compleet. De nieuwe namen zijn Jake Bugg, Richard Thompson Electric Trio, The Mavericks, Amsterdam Klezmer Band & Söndörgo, Le Vent Du Nord, Dreamers' Circus, Rura, Jake Morley, broeder Dieleman, MAZ, De Temps Antan, Hermitage Green, Pete Morton, Stephanie Struijk, The Shackleton Trio en Ethno Flanders. Daarmee zijn alle headliners bekend. Wel volgen er nog enkele aanvullingen op de affiche. Naast de gebruikelijke dag, weekend- en combitickets kan de bezoeker ook een Natuurpunt-weekendticket kopen. Dan gaat er 5 euro per ticket integraal naar de werking van Natuurpunt.





Tickets zijn te koop via www.festivaldranouter.be/nl/tickets. Alle nieuws rond Festival Dranouter is te vinden op www.festivaldranouter.be.