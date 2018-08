Afbraak festivalterrein wordt zware klus VRIJWILLIGERS STRAKS AAN DE SLAG IN VERSCHROEIENDE HITTE CHRISTOPHE MAERTENS

02u47 0 Heuvelland In een verschroeiende hitte hebben de de festivalgangers gisteren hun tentjes afgebroken om naar huis te vertrekken. Ook de échte afbraak belooft een hele klus te worden. "We moeten onze mensen genoeg tijd geven om af te koelen in de schaduw", aldus de organisatie.

Deze editie van Festival Dranouter staat nu al geboekstaafd als een van de warmste edities ooit. Wie gisteren hoopte te kunnen opruimen in wat frissere temperaturen, was eraan voor de moeite. Zowel op het festivalterrein als op de camping was het opnieuw zweten geblazen. Toch waren op de camping tegen de middag alle festivalbezoekers naar huis vertrokken. Enkel het afval en wat tenten bleven achter.





Sproeisysteem

Opvallend is dat er heel wat jeugdbewegingen het strijdtoneel als laatste verlieten. "Wij zijn hier sinds donderdag en het was de vijfde keer dat we van de partij waren", aldus Tom Hoflack (22) van Chiro Vlamertinge. Tom stapt samen met chiromakkers Iris Bassens (22) en Folkwin Knockaert (17) naar huis. "Het was goed, maar warm. We hadden ons daar wel op voorbereid: we hadden heel wat koele drankjes mee. Ook het sproeisysteem dat de organisatie aan de ingang had vastgemaakt, deed veel deugd. En op een paar plekken kon je water krijgen", klinkt het bij de vrienden. "Concerten? Ach ja, we hebben er dit jaar toch twee meegepikt. Ik kom hier voor de sfeer, ik ben een sfeermens. En volgend jaar ben ik zeker weer van de partij", lacht Tom nog.





IJs in frigoboxen

Even verderop zijn de leden van Chiro Wevelgem aan het inpakken. "Ook wij zijn hier het hele weekend geweest", klinkt het. "We hebben ons wel geamuseerd." In tegenstelling tot de jongeren uit Vlamertinge pikte de Wevelgemse Chiro wél een aantal optredens mee, zoals Passenger, 't Hof van Commerce, Brihang en Angèle. "Maar de warmte speelde ons parten, eerlijk gezegd", zegt Stiene Deleu (22). "We hadden een partytent mee om in de schaduw te zitten. Daarnaast hadden we ijs gemaakt en dat in frigoboxen gestopt. Voor volgend jaar zouden de organisatoren er misschien rekening mee moeten houden om ook op de camping drinkbaar water te voorzien. Dat was er nu niet." Toch waren er volgens de organisatie weinig klachten over tekort aan water.





Eigen vuilnis opruimen

Michiel Oda (23) uit Krombeke is samen met vrienden van de harmonie van Proven vrijwillig medewerker van het festival. "Er was op de camping inderdaad heel wat vraag naar drinkbaar water", zegt Michiel. Gisterenvoormiddag deelde Michiel gratis ontbijten uit aan campingbezoekers die hun afval binnenbrachten. "Daarna help ik zelf mee het terrein schoonmaken", klinkt het. "Vroeger kostte ons dat heel wat meer werk, maar nu zijn er al heel wat mensen die hun eigen vuilnis opruimen."





Alles heeft zijn plaats

Dranouter er weer als voorheen laten uitzien, kost toch een paar dagen. "Eén tent moet meteen weg omdat die ook op Yperfest moet staan", aldus organisator Bavo Vanden Broeck. "En we moeten onze mensen tijdens het harde werk voldoende tijd geven om even af te koelen in de schaduw. Alles moet ook mooi op zijn plaats gezet worden zodat we het materiaal volgend jaar gemakkelijk terugvinden."





Het festival kreeg deze editie 50.000 bezoekers over de vloer.