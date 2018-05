Administratief medewerker 18 mei 2018

02u46 0

De gemeente Heuvelland is op zoek naar een administratief medewerker voor een deeltijdse functie. Het is de bedoeling dat die verschillende administratieve diensten in het gemeentehuis ondersteund. Het gaat om een contract van 19 uur per week van 1 juni 2018 tot en met 31 mei 2019. Solliciteer voor zondag 20 mei 2018 via personeel@heuvelland.be, met motivatie, cv en een recent uittreksel uit het strafregister. (CMW)