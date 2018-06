Acht nieuwe CD&V-kandidaten 27 juni 2018

De Heuvellandse CD&V voegt acht namen toe aan de verkiezingslijst. Het gaat om Bart Verhaeghe uit Dranouter, Françoise Vanraes uit Wijtschate, Claudine Stragier uit Nieuwkerke, Sarah Vandelanotte uit De Klijte, Nathan Duhayon uit De Klijte, Marianne Fournier uit Dranouter en Johan Deryckere uit Kemmel. Enkelen van hen zijn al langer actief in de politiek en zetelen in de OCMW-raad. Als achtste nieuwe kandidaat komt Evelyne Gaudissabois uit Dranouter op de lijst te staan. Zij is verpleegster en dochter van gewezen schepen Etienne Gaudissabois. "Het zijn stuk voor stuk enthousiaste mensen met een hart voor de medemens én met frisse ideeën voor Heuvelland", aldus de partij. Meer info over de kandidaten via https://heuvelland.cdenv.be/





(CMW)