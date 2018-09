Aarde van Kemmel naar Bezonvaux 05 september 2018

02u45 0 Heuvelland In Kemmel werd een boom geplant met aarde uit Bezonvaux, een dorp in Frankrijk.

"In 2013 kregen we bericht vanuit Bezonvaux in Frankrijk dat ze daar op zoek waren naar de begraafplaats van Alcide Watry", zegt gemeenteraadslid Bart Vanacker.





"Die soldaat woonde in Bezonvaux en sneuvelde in de slag om de Kemmelberg op 25 april 1918. Na heel wat opzoekingswerk zijn we tot de conclusie gekomen dat Alcide hoogstwaarschijnlijk in het massagraf in Kemmel begraven ligt, samen met meer dan 5.000 andere soldaten."





Vriendschap

"Uit deze zoektocht is een vriendschap ontstaan met de initiatiefnemers van dit project, die wonen in naburig dorp Maucourt-sur-Orne, en waarbij regelmatige contacten onderhouden worden. Meestal zijn die gekoppeld aan herdenkingen rond WO I. Daarom besloten we om 100 jaar na de verdwijning van Alcide een boom te planten ter herinnering aan hem en aan de vele gesneuvelde soldaten. Deze boom werd geplant met aarde uit Bezonvaux op de plaats waar het grootste deel van de slag om de Kemmelberg plaatsvond."





Nu gebeurde hetzelfde in Bezonvaux, waar een perenboom werd geplant in de tuin van de ouderlijke woning van de soldaat. "Dat gebeurde met aarde verzameld op de plaats van de slag om de Kemmelberg."





Bezonvaux is een van de 8 dorpen in Frankrijk die nog in ruïnes van de oorlog liggen, en die nooit werden heropgebouwd. (CMW)