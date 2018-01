Aanleg speelzone rond sporthal gestart 31 januari 2018

Aan de sporthal van Wijtschate zijn de geplande werken begonnen. Het is de bedoeling dat de site wordt omgebouwd tot een avontuurlijke sport- en speelzone. "We vatten eerst de grondwerken aan en begin april starten de werkzaamheden aan de gebouwen", aldus schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). Eerder werd al werk gemaakt van de sporthal zelf, terwijl het nu de beurt is aan de omgeving. Er moet onder meer een nieuwe parking komen, net als een beachvolleybalplein, een nieuw gebouw met afdak en banken naast het jeugdhuis, en avontuurlijke speeltoestellen. (CMW)